«Узкий формат друзей США»: как G7 превратилась из политического объединения в инструмент давления на Россию

Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против России, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. По его словам, в этом вопросе он намерен сотрудничать не только со странами «Большой семёрки», но и с остальными государствами. Между тем эксперты отмечают, что G7 в последние годы превратилась из политического объединения властей ведущих государств мира в инструмент по оказанию давления на Россию. При этом участники «семёрки» не только сами проводят агрессивную политику в отношении РФ, но и пытаются навязать её остальным мировым игрокам. Однако, как показал недавний саммит другого международного объединения — G20, перенимать конфронтационный курс участников G7 по отношению к Москве мировое сообщество в большинстве своём не стремится, констатировали аналитики.

Япония в качестве председателя в «Большой семёрке» (G7) в 2023 году планирует продвигать санкции против России. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«На предстоящем в следующем году саммите G7 в Хиросиме я хотел бы продемонстрировать твёрдую волю «Большой семёрки» решительно отвергать… любые попытки нарушения устоявшегося международного миропорядка. С учётом этого мы будем в сотрудничестве с «семёркой» продвигать санкции против России, поддерживать Украину и развивать сотрудничество с другими странами», — сказал он на пресс-конференции 10 декабря.

«Инструмент давления на РФ»

Эксперты отмечают, что Фумио Кисида, обозначив цели Японии как принимающей стороны G7, тем самым подтвердил курс этого объединения (куда входят также США, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада) на дальнейшую конфронтацию с Россией.

«Изначально задача «семёрки» (а ранее «восьмёрки») заключалась в налаживании дипломатических мостов, а не в их разрушении. Поэтому после того, как Россия покинула этот формат, смысл его существования оказался под вопросом. Ведь входящие в объединение страны и так крепко сотрудничают друг с другом. А присутствие РФ в этом кружке давало ему импульс для дальнейшей активности — налаживания через Россию отношений с развивающимися государствами. Теперь же это просто инструмент давления на Москву», — пояснил в беседе с RT доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

Напомним, что в заседаниях неформального международного клуба, объединяющего правительства наиболее экономически развитых государств, Россия начала участвовать ещё в 1994 году. Позднее на саммите в Денвере было оформлено её членство как страны, «завершающей историческую трансформацию в демократическое государство с рыночной экономикой». При этом конкретных критериев приёма в образование не существует, как и каких-либо базовых документов наподобие устава. В этой связи все решения, принимаемые в рамках форума, носят декларативный характер и не имеют обязательной силы.

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Отношения между странами G8 и Россией резко пошли на спад в 2014 году из-за развернувшегося на юго-востоке Украины конфликта и воссоединения Крыма с Россией. Саммит, который в том году должен был пройти в Сочи, перенесли в Брюссель, а его темой стали антироссийские санкции и планы по международной изоляции РФ.

В Москве тогда заявили, что не цепляются за формат «восьмёрки».

«Восьмёрка» — клуб неформальный, членских билетов никто не выписывает, выгнать никто никого не может. Если наши западные партнёры считают, что этот формат себя изжил, значит, так тому и быть. Мы за него не цепляемся. Не видим большой беды, если он не соберётся», — сказал журналистам 24 марта 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тогда, по его словам, всё больше внимания уделялось формату G20. Кроме того, он напомнил и о существовании других международных объединений для рассмотрения разнообразных вопросов.

При этом спустя четыре года в «семёрке» с подачи 45-го президента США Дональда Трампа сами заговорили о возможности возобновления формата «восьмёрки». По мнению тогдашнего главы Белого дома, без России не могут решаться мировые вопросы. Однако возвращение РФ в объединение так и не состоялось из-за разногласий лидеров стран G7. Как отмечали западные СМИ, большинство участников не захотели принимать Россию обратно в свои ряды, так как её руководство якобы не соответствует «стандартам» либеральных демократий.

Лидеры стран G8 на саммите в Санкт-Петербурге в 2006 году

AP

© Koichi Nakamura

Новый виток в противостоянии «Большой семёрки» и России возник после эскалации ситуации на Украине и начала специальной военной операции.

«Особенно усердствуют в этом европейские страны. Получив разгон со стороны США, они готовы идти до конца, даже несмотря на весь ущерб, который причиняет им этот вектор политики. Однако возможности их не так уж и велики. Основные санкции уже введены, и им остаётся грозить весьма символическими рестрикциями, из которых они пытаются сформировать девятый пакет. Сегодня все заявления о дальнейших ограничениях носят по большей части имиджевый характер. Чтобы поддерживать в глазах остального мира образ борца за справедливость и тем самым агитировать за присоединение к своему курсу», — говорит Фельдман.

Он полагает, что на деле участники G7 уже мало верят в то, что смогут подорвать своими ограничениями экономическую стабильность РФ, однако остановиться на этом треке они уже не могут.

Кампания по осуждению

Фактически ни одна декларация по итогам встреч «семёрки» сегодня не обходится без осуждения самостоятельной политики России. Помимо этого, страны G7 обозначили себя проводником дальнейшего расширения санкций против России, отмечают эксперты. При этом западные лидеры стремятся навязать свою позицию и остальным государствам, зачастую в ультимативной форме.

«Мы выступаем с ясным предупреждением при поддержке лидеров G7: мы призовём к ответственности всякое физическое или юридическое лицо либо государство, которое оказывает политическую или экономическую поддержку незаконным усилиям президента (РФ Владимира. — RT) Путина, направленным на изменение статуса территории Украины», — заявил 30 сентября на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Аналогичный посыл содержался и в ноябрьской резолюции по итогам встречи глав МИД стран «семёрки» в немецком Мюнстере.

«Мы продолжим создавать экономические издержки для России и других стран, а также физических и юридических лиц, оказывающих военное содействие Москве», — значится в декларации от 4 ноября.

Продвигать такую позицию страны G7 пытались и на недавнем саммите «Большой двадцатки», который проходил 15—16 ноября в Индонезии. Так, о намерениях убедить остальные страны присоединиться к антироссийскому курсу Запада на полях встречи заявлял глава Евросовета Шарль Мишель. Помимо этого, газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщала 11 ноября, что европейские политики намерены создать максимум препятствий для работы российской делегации и убедить остальных участников бойкотировать взаимодействие с ней.

Однако добиться успеха в реализации этих планов западным лидерам не удалось. Как отметила в интервью «Ведомостям» 29 ноября шерпа РФ в «двадцатке» Светлана Лукаш, голос «группы семи» больше не доминирует в G20. По её словам, продемонстрировала это итоговая декларация саммита, в которой удалось «избежать конкретных оценок конфликта на Украине со стороны самой «двадцатки» и зафиксировать отсутствие доминирования «западной концепции, обвиняющей во всех негативных процессах Россию».

Логотип G20 в Индии, которая стала следующей принимающей саммит страной

Legion-Media

© Hindustan Times

«Влияние стремится к нулю»

Снижение влияния «Большой семёрки» на международной арене отмечают и эксперты. По словам профессора Дипломатической академии МИД России Владимира Винокурова, сегодня идёт много дискуссий на тему роли и места G7 в мировом порядке.

«Многие уже приходят к выводу, что как однополярный мир, так и влияние «семёрки» стремятся к нулю. Им на замену идут те самые полюса, о которых больше всего говорят и которые превосходят по численности населения страны — участницы G7: это Индия, Китай, Индонезия. В числе этих полюсов и такие международные организации, как ШОС и БРИКС. Так что можно с уверенностью сказать, что большая часть мирового населения не поддерживает позицию коллективного Запада и G7 в частности», — сказал Винокуров в разговоре с RT.

На то, что G7 сегодня не представляет собой столь влиятельного объединения, каким позиционировалось ранее, указал в комментарии RT и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Различные страны не намерены сегодня ограничивать свои возможности по экономическому развитию, которые видят в том числе в сотрудничестве с Россией. Ведь она важный торговый партнёр для многих государств Африки и Ближнего Востока», — полагает аналитик.

К тому же у «семёрки» нет возможностей найти альтернативу России при её гипотетическом вытеснении из глобальных экономических и торговых процессов, подчеркнул Павел Фельдман.

«Всё же «группа семи» замкнута преимущественно на европейском пространстве. Ведь это очень узкий формат друзей США. Всё, что они могли сделать против России, они уже сделали, и вряд ли кто-то прислушивается к их инициативам за рамками этого ограниченного дипломатического «клуба». И некоторые члены «кружка» уже начинают осознавать, что их возможности исчерпаются трансатлантическим пространством и развивающиеся государства игнорируют их волю и совершенно не собираются ориентироваться на их политику», — резюмировал эксперт.