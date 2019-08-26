«Серьёзные разногласия в самом формате»: лидеры «семёрки» разошлись во мнениях по поводу возвращения России в G8

На саммите G7 во Франции лидеры стран «Большой семёрки» не сумели прийти к единой позиции по возможному возвращению России в состав группы. Так, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что президент США Дональд Трамп поссорился с другими главами государств по этой причине. Глава Белого дома предложил вернуть Москву в «семёрку», но его поддержал только покидающий свой пост премьер-министр Италии Джузеппе Конте, тогда как Япония воздержалась, а остальные выступили против. В России неоднократно отмечали, что не рассматривают возвращение в G8 как самоцель, хоть и выступают за расширение площадок для переговоров. По мнению экспертов, в текущем формате организация не обладает значительным весом, так как в её составе, помимо России, нет других важнейших для мировой экономики и политики стран — Китая и Индии.

Президент США Дональд Трамп вступил в ожесточённую полемику с другими главами государств G7 из-за вопроса о возможном возвращении России в формат «Большой восьмёрки». Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ситуацией на полях саммита G7 во французском Биаррице.

По данным издания, во время субботнего ужина позицию Трампа, выступавшего за возврат Москвы в G8, поддержал только покидающий пост премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а глава японского правительства Синдзо Абэ воздержался. Остальные члены «семёрки» выступили против такой инициативы. После этого «обстановка начала накаляться», отметил источник.

«Большинство других лидеров настаивали на том, что это семья, клуб, сообщество либеральных демократий, и по этой причине они сказали, мол, нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не олицетворяет этого», — рассказал собеседник газеты.

Дипломат пояснил, что Трамп не разделяет такого подхода, и, по его словам, это «не такая уж важная вещь», чтобы исключать Россию из обсуждения по вопросам, связанным с Ираном, Сирией и КНДР.

Стоит отметить, что в 2020 году саммит «семёрки» пройдёт в США, поэтому не относящихся к формату гостей на него будет приглашать Трамп. По данным The Guardian, европейские дипломаты склонны полагать, что Путин будет в этом списке. Сам американский президент, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что такое приглашение возможно.

Трёхдневный саммит G7 во французском Биаррице стартовал 24 августа. Председательствующий в этом году Париж в качестве основных тем выбрал защиту окружающей среды и борьбу с неравенством. Это, по словам информированных источников, вызвало недовольство американской стороны, выступающей за то, чтобы «семёрка» фокусировалась на вопросах мировой экономики и торговли.

«Работа идёт»

Отметим, что Трамп неоднократно высказывался в пользу возвращения формата G8, предусматривающего участие России. Эту позицию он демонстрировал как на саммите «семёрки» 2018 года в Квебеке, так и в преддверии текущей встречи лидеров G7. В воскресенье, 25 августа, он также рассказал, что этот вопрос стоит на повестке дня.

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«Работа идёт. У нас есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Думаю, это было бы выгодно касательно многих мировых вопросов. Думаю, это будет носить позитивный характер… Некоторые люди соглашались со мной, этот вопрос ещё обсуждается», — сказал он.

При этом Трамп не уточнил, кто именно из «семёрки» выступил в поддержку возвращения России на эту площадку. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон называл подобную перспективу «уместной», но отмечал, что её воплощение связано с реализацией Минских соглашений по Украине. Схожую позицию занимает и Германия.

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации «Минска», чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Запрос на участие России в G7 есть, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Однако в разговоре с RT он отметил, что попытка увязать восстановление отношений с ситуацией на Украине — это продолжение той же политики, что проводилась в последние годы.

«Мне кажется, что общий запрос на нормализацию отношений с Россией и её участие в формате G7, безусловно, существует. Но у каждой страны есть свои мотивы, свои интересы, — сказал он. — Другие страны, мне кажется, по инерции пытаются увязать нормализацию отношений с Россией с процессами на Украине, что в общем искусственно и не обосновано. У Трампа свои интересы».

«Безусловно, это противостояние я бы расценивал не как противостояние против России, а как наличие серьёзных разногласий в самом формате G7», — отметил эксперт.

Групповое фотографирование на полях саммита G7

© Andrew Parsons/Pool via Reuters

«Отношения восстанавливаются»

В России неоднократно отмечали, что выход страны из G8 произошёл не по инициативе Москвы, а перспектива возвращения к этому формату не является самоцелью для страны. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона развивает двусторонние связи с членами G7, к примеру с Францией, Италией, Германией и Японией.

«Если мы возьмём «семёрку», то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, — приводит его слова ТАСС. — С некоторыми странами пока восстанавливать не удаётся, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает».

При этом, говоря о сотрудничестве России с G7, Песков подчеркнул необходимость включения в диалог Китая и Индии.

«Для того чтобы координироваться по глобальным процессам, будь то политика, геополитика или экономика, конечно, гораздо более эффективно это делать всё-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично», — пояснил Песков.

Эту позицию в беседе с RT поддержал и Владимир Оленченко, по словам которого, без России, Китая и Индии формат «семёрки» просто не может в полной мере выполнять свою роль.

«Глобальные вопросы бессмысленно ставить без России. Пришло время, когда их нельзя ставить без участия Китая, Индии. Наверное, это всё назрело, и наверное, формат G7 является анахронизмом», — сказал эксперт.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что в сложившейся ситуации формат G20 становится более актуальным. При этом стремление Трампа вернуть Москву в G7 объясняется его собственными политическими амбициями, считает эксперт.

«Возможно, для усиления собственной роли во внешней и внутренней политике, ввиду того что ему приходится конфронтировать с рядом политиков внутри США, у него перманентно выходит конфликт даже с теми, кого он считал своими союзниками. Ему нужно хоть что-нибудь, чтобы показать свой успех на международной арене для внутреннего и внешнего потребителя», — сказал RT Безпалько.