Трамп рассказал о работе над включением России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки». Об этом, как сообщает ТАСС, Трамп сказал перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 во Франции.

«Я думаю, что работа (по вопросу возвращения) идёт. У нас (в G7) есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась», — сказал он.

Американский лидер отметил, что участие России в работе формата было бы «выгодным по отношению ко многим вопросам в мире» и носило бы позитивный характер.

Ранее AFP со ссылкой на источники сообщило, что лидеры G7 договорились укреплять диалог и координацию с Россией, но считают, что пока «слишком рано» восстанавливать G8.