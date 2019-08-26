Трамп высказался за возвращение России в G8 на саммите в Биаррице

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Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.

Как сообщает на своём сайте газета Guardian, Трамп вступил в дискуссию с лидерами стран G7 в ходе совместного ужина. 

Отмечается, что обсуждение привело к «напряжённым спорам».

Американского лидера поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет. Остальные лидеры «Большой семёрки» выступили против предложения Трампа. 

Ранее президент США рассказал о работе над включением России в G7. 

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