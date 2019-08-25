В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной. Об этом информирует ТАСС.
В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России
  • Reuters

По словам Пескова, с подавляющим большинством участников «Большой семёрки» у России отношения восстанавливаются и в настоящее время находятся на достаточно позитивном треке. Он привёл в пример отношения с Францией, Италией, Германией и Японией.

«С некоторыми странами пока восстанавливать не удаётся, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».

По его словам, в G7 есть «ряд людей», которые хотели бы возвращения России в формат G7.

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