«Нужно говорить не о намерениях, а о форме»: какие условия ставят России для возвращения в G8

На предстоящем 24—26 августа саммите G7 во Франции лидеры стран «семёрки» якобы могут обсудить возможность возвращения к формату «Большой восьмёрки» с участием России. Об этом заявил «источник» в Белом доме США. При этом, по его словам, российской стороне следует попроситься назад в это объединение. Заметим, что некоторые члены группы настроены против возвращения РФ. При этом в Кремле ранее подчёркивали, что Москва больше заинтересована в формате G20, где, в частности, присутствуют такие страны, как Индия и Китай. Как отмечают эксперты, в G7 понимают невозможность разрешения мировых проблем без РФ, однако ей самой важнее сохранять отстранённость в этом вопросе.

Вопрос возможного возвращения к формату «Большой восьмёрки» с участием России якобы может стать предметом обсуждений на предстоящем саммите G7, который пройдёт во французском городе Биарриц с 24 по 26 августа. Об этом заявил «представитель Белого дома США». При этом он заметил, что лидеры стран «семёрки» не будут проводить голосование на эту тему, поскольку организация работает на основе общего согласия всех сторон.

«Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией, и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдёт. Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами», —заявил «источник», которого цитирует Reuters.

При этом он утверждает, что Москва формально не делала формального запроса о возвращении в группу, однако это необходимо, чтобы принять её обратно.

Ранее телеканал CNN, также ссылаясь на «источники» в администрации президента США, сообщил, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора условились пригласить Россию на следующий саммит G7. Соответствующее предложение поступило от президента Франции, с чем согласился его американский коллега. Официально оба лидера считают уместным возможное возвращение России. Добавим, что принимающей стороной объединения в 2020 году станут Соединённые Штаты Америки.

Между тем против возможного возвращения выступает ряд стран «семёрки». Так, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд рассказала об «очень чёткой позиции» Оттавы относительно Москвы. По её словам, Россия может быть возвращена, только если подтвердит свою приверженность верховенству закона и демократии, то есть «уйдёт из Крыма и завершит войну в Донбассе».

Два других участника предстоящего саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отрицательно настроены относительно возможного участия РФ.

Помимо этого, высокопоставленный источник в европейских структурах сообщил, что Евросоюз также против возврата России, пока не будут устранены причины, из-за которых страну исключили из G8. Подобную позицию раскритиковала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По её словам, ЕС демонстрирует «абсурдную пародию на холодную войну», а её антироссийская идеология «совершенно непродуктивна для интересов» европейских государств.

Наряду с этим антироссийскую кампанию развернул президент Украины Владимир Зеленский. Сначала он посредством Facebook рассказал о мерах, которые якобы должна принять Россия, если хочет «вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии». Правда, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала ему на неправильное использование терминов, а также напомнила об обязанности Киева соблюдать Минские соглашения.

Однако на этом украинский лидер не остановился — в четверг, 22 августа, он провёл телефонные разговоры с премьером Соединённого Королевства, главой канадского правительства Джастином Трюдо и председателем Европейского совета Дональдом Туском. Зеленский призывал собеседников проявить решительность и выступить против возможного возвращения России в G8.

Стоит отметить, что, несмотря на столь активные дебаты по этому вопросу среди глав других государств, сама Россия не спешит во что бы то ни стало вернуться в G8. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, самоцелью возврат к бывшей «восьмёрке» не является. При этом он подчеркнул, что в этом формате не принимают участия Индия и Китай, а без них обсуждение международных проблем не является эффективным, а потому Москва больше заинтересована в формате G20.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлениях касательно возможного возвращении РФ в G8, назвала их несерьёзными по своей форме. Так дела не делаются, добавила она.

«В данном случае очень важно услышать и понять, что хочет сам формат, сама «семёрка», о чём могут договориться её члены, и после этого соответствующие предложения должны быть сделаны российской стороне, если таковые предложения будут на столе, а Россия их рассмотрит», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Архивное фото от 8 июня 2018 года. Совместное фото лидеров стран G7 в ходе саммита в Канаде G7 Summit in the Charlevoix city of La Malbaie, Quebec, Canada, June 8, 2018.

Reuters

© Yves Herman

«В G7 скучно без России»

В вопросе возвращения России в G8 проявляется «пещерность подхода Запада», считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, участники этого клуба считают, что Россия ради него будет делать какие-то первые шаги.

«Семёрка» — своеобразный орган, созданный не по уровню экономического развития или ВВП. Страны, которые составляют нынешнюю «семёрку», считают себя вершиной демократии. То есть, демократичность — главный критерий организации. Сейчас там скучно без России. Скучно не только из-за того, что невозможно решить какие-то глобальные проблемы. Мы — серьёзные посредники в решении иранской проблемы, косвенно причастны к обсуждениям нынешних позиций Китая, Россия имеет роль в Европе, в Африке. Без нас ничего решить нельзя. Сейчас нам предложили какой-то очень осторожный формат. Тем не менее, мы не против участия, но на равных, а не в результате какой-то сделки», — подчеркнул Суздальцев в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер призывает обратить внимание на имеющийся опыт и не вовлекаться в игры, устроенные Западом.

«Никакое возвращение к ситуации 2012-2013 годов уже невозможно, поскольку в G7 обсуждают вопросы, связанные с противодействием России. То есть, Москве предлагают попроситься участвовать в обсуждении вопросов, связанных с противодействием России. Нет большего абсурда. Сам факт достаточно показателен и хорошо свидетельствует о том, что подобные попытки будут продолжаться и дальше. Москве важно в этой ситуации сохранять полное спокойствие и отстранённость от того, что Запад будет придумывать, изобретать и пытаться вменить России для того, чтобы потом это использовать», — указал он в беседе с RT.