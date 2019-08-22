Источник заявил о негативном отношении ЕС к идее вернуть Россию в G8

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Евросоюз выступает против возвращения России в «Большую восьмёрку» до устранения причин, по которым она была исключена, заявил журналистам высокопоставленный источник в европейских структурах.
Источник заявил о негативном отношении ЕС к идее вернуть Россию в G8
  • Reuters

По его словам, в ЕС считают, что эти причины всё ещё остаются.

«Поэтому ЕС будет против идеи приглашения России в «семёрку». Приглашение России на встречи «семёрки» без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что для диалога с Москвой существует формат G20, а G7 должен оставаться «форумом демократий, приверженных общим ценностям».

Источник также назвал основные внешнеполитические вопросы, которые планируется поднять на саммите G7 во французском Биаррице, — это Иран, Украина и Россия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в формат G8. Его французский коллега Эммануэль Макрон также назвал эту перспективу уместной.

В российском МИД сообщили, что ждут конкретных предложений.

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