Источник заявил о негативном отношении ЕС к идее вернуть Россию в G8
- Reuters
По его словам, в ЕС считают, что эти причины всё ещё остаются.
«Поэтому ЕС будет против идеи приглашения России в «семёрку». Приглашение России на встречи «семёрки» без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что для диалога с Москвой существует формат G20, а G7 должен оставаться «форумом демократий, приверженных общим ценностям».
Источник также назвал основные внешнеполитические вопросы, которые планируется поднять на саммите G7 во французском Биаррице, — это Иран, Украина и Россия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в формат G8. Его французский коллега Эммануэль Макрон также назвал эту перспективу уместной.
В российском МИД сообщили, что ждут конкретных предложений.