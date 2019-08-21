Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Захарова призвала «перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьёзный формат».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. По данным СМИ, в ходе разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном они договорились пригласить российскую сторону на следующий саммит.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отмечал, что страна готова работать с европейскими партнёрами в любом формате.