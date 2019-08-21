Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

Короткая ссылка
Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8
  • РИА Новости

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Захарова призвала «перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьёзный формат».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. По данным СМИ, в ходе разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном они договорились пригласить российскую сторону на следующий саммит.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отмечал, что страна готова работать с европейскими партнёрами в любом формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить