Трамп выступил за возвращение России в G8
- Reuters
«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7. — RT)», — цитирует пресс-служба Белого дома Трампа.
#BREAKING Trump says could "certainly" support Russia return to G8 pic.twitter.com/whCiq8mSLN— AFP news agency (@AFP) August 20, 2019
Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность возобновления «Большой восьмёрки», отметил, что Россия готова работать с европейскими партнёрами в любом формате.
Осенью 2018 года премьер Италии Джузеппе Конте также заявлял, что считает необходимым вернуть Россию в состав G8.