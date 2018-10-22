Премьер Италии выступил за возвращение России в G8
- Reuters
Об этом сообщает Newsmondo.
«Россия играет важную роль в решении всех международных кризисов, и мы должны поддерживать с ней диалог. Я думаю, нам нужно двигаться в сторону восстановления формата G8, чтобы за столом переговоров был также Путин», — сказал он.
Кроме того, он заявил, что его предстоящая поездка в Россию является важным шагом для правительства Италии.
В июле Конте заявил, что 24 октября он встретится с президентом Владимиром Путиным в России.