Премьер Италии выступил за возвращение России в G8

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции заявил, что считает необходимым вернуть Россию в состав G8.
Премьер Италии выступил за возвращение России в G8
  • Reuters

Об этом сообщает Newsmondo.

«Россия играет важную роль в решении всех международных кризисов, и мы должны поддерживать с ней диалог. Я думаю, нам нужно двигаться в сторону восстановления формата G8, чтобы за столом переговоров был также Путин», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что его предстоящая поездка в Россию является важным шагом для правительства Италии. 

В июле Конте заявил, что 24 октября он встретится с президентом Владимиром Путиным в России. 

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