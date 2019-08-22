Захарова оценила предложения по возвращению России в G8

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвала несерьёзными предложения по возвращению России в формат G8, которые озвучивались в последние дни.
Захарова оценила предложения по возвращению России в G8
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«Нужно говорить не о намерениях, а о форме. Это, конечно, несерьёзная форма, так не делаются дела», — цитирует её РИА Новости.

Также Захарова заявила, что в данном случае важно понять, чего хотят члены формата G7, о чём они могут договориться, после чего соответствующие предложения должны быть направлены России.

Представитель МИД добавила, что российская сторона рассмотрит предложения, если «таковые будут на столе».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8. Лидер Франции Эммануэль Макрон также назвал эту перспективу уместной.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон негативно оценили такую возможность.

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