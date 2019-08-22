Зеленский и Трюдо обсудили возможность возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос возвращения России в G8.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в «Большую семёрку» в условиях агрессии, которая продолжается в Донбассе, и оккупации Крыма», — указано в сообщении.

Также Зеленский заявил, что необходимо «не возвращать Россию» в G8, а «заставлять её выполнять свои обязательства».

Кроме того, украинский президент и канадский премьер договорились обсудить «противодействие агрессивной политике России» после проведения саммита G7 во Франции.

Ранее Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за позицию Лондона «в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России» в G8.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.