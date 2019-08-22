Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
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Зеленский выразил благодарность Джонсону за позицию Британии «в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России» в G8.
«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении.
Как указывается, стороны согласились, что «в условиях продолжающейся агрессии России на Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией минских договорённостей» невозможно вести речь о возвращении Москвы на международную площадку.
Как отмечается, Джонсон заверил Зеленского, что такая позиция будет показана в ходе саммита G7 24—26 августа во Франции.
Ранее Зеленский, говоря о возможности присоединения России к G7, заявил, что «возвращение» Крыма, разрешение ситуации в Донбассе и освобождение украинских моряков станут серьёзным сигналом миру о том, что Москва готова вновь «занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
20 августа президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8.
Позднее французский лидер Эммануэль Макрон назвал эту перспективу уместной.
В начале июля президент России Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.
Подробнее — в материале RT.