Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.

Зеленский выразил благодарность Джонсону за позицию Британии «в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России» в G8.

«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении.

Как указывается, стороны согласились, что «в условиях продолжающейся агрессии России на Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией минских договорённостей» невозможно вести речь о возвращении Москвы на международную площадку.

Как отмечается, Джонсон заверил Зеленского, что такая позиция будет показана в ходе саммита G7 24—26 августа во Франции.

Ранее Зеленский, говоря о возможности присоединения России к G7, заявил, что «возвращение» Крыма, разрешение ситуации в Донбассе и освобождение украинских моряков станут серьёзным сигналом миру о том, что Москва готова вновь «занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

20 августа президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8.

Позднее французский лидер Эммануэль Макрон назвал эту перспективу уместной.

В начале июля президент России Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.

Подробнее — в материале RT.