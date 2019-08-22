Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
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- РИА Новости
По его словам, попытки выставить условия в данном случае неправомерны по определению.
«Если «семёрка» хочет остаться в своём нынешнем составе — без России и Китая, вызывая всё меньше интереса в мире, то это её выбор. Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика», — написал он в Twitter.
Позднее он прокомментировал позицию Зеленского, который связал возвращение России в G8 с Крымом и Донбассом.
«Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемёрки» — это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, — это комичная политика», — добавил он.
Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемерки», это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. Его кто-то уполномочил говорить от имени G7? Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 22, 2019
Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Французский президент Эммануэль Макрон назвал эту перспективу уместной.
Как отмечал Зеленский, «возвращение» Крыма, разрешение конфликта в Донбассе и освобождение украинских моряков станут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
Подробнее — в материале RT.