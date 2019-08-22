Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».

По его словам, попытки выставить условия в данном случае неправомерны по определению.

«Если «семёрка» хочет остаться в своём нынешнем составе — без России и Китая, вызывая всё меньше интереса в мире, то это её выбор. Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика», — написал он в Twitter.

Позднее он прокомментировал позицию Зеленского, который связал возвращение России в G8 с Крымом и Донбассом.

«Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемёрки» — это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, — это комичная политика», — добавил он.

Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемерки», это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. Его кто-то уполномочил говорить от имени G7? Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 22, 2019

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Французский президент Эммануэль Макрон назвал эту перспективу уместной.

Как отмечал Зеленский, «возвращение» Крыма, разрешение конфликта в Донбассе и освобождение украинских моряков станут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

Подробнее — в материале RT.