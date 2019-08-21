В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Россия может вернуться в «Большую восьмёрку» в случае устранения причин, по которым произошло её исключение, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Обе ситуации (в Крыму и Донбассе) сохраняются, таким образом, решение партнёров по G7 остаётся в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — цитирует Зайберта РИА Новости.

По его словам, Берлин принял к сведению, что президент США Дональд Трамп намерен поднять эту тему на саммите в Биаррице.

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса.

Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность страны работать с европейскими партнёрами в любом формате.