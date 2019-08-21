В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
- Reuters
«Обе ситуации (в Крыму и Донбассе) сохраняются, таким образом, решение партнёров по G7 остаётся в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — цитирует Зайберта РИА Новости.
По его словам, Берлин принял к сведению, что президент США Дональд Трамп намерен поднять эту тему на саммите в Биаррице.
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса.
Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.
Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность страны работать с европейскими партнёрами в любом формате.