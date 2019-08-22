В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7

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Представитель американской администрации заявил, что вопрос возвращения России в формат G8 может быть поднят на саммите G7 во Франции. Об этом информирует РИА Новости.
В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7
  • © Reuters

«Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией, и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдёт», — заявил он.

Также чиновник США заявил, что Россия сама не просила о возвращении в G8, поэтому он «ожидает, что сначала должно произойти это».

По его словам, голосования по этому вопросу не ожидается, так как G7 работает на основе консенсуса.

«Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения по возвращению России в формат G8, которые звучали в последние дни, делались в несерьёзной форме.

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