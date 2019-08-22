Захарова оценила слова Зеленского о возможном возвращении России в G8

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который связал возвращение России в G8 с Крымом и Донбассом.

Зеленский написал в Facebook, что «возвращение» Крыма, урегулирование конфликта в Донбассе и освобождение задержанных моряков будут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

«Про сигналы. Их ждут от вас. И не в соцсетях, а в реальности», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что если под «высокой дипломатией» подразумевались международные площадки, то на наивысшей из них — в Совбезе ООН — Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики.

Дипломат также напомнила, что украинская сторона обязана выполнять Минские соглашения, которые были поддержаны резолюцией Совета Безопасности ООН.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8. Его французский коллега Эммануэль Макрон также назвал эту перспективу уместной.