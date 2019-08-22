СМИ: Канада выступает против возвращения России в G8

Оттава выступает против восстановления международного формата G8 с участием российской стороны. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на неназванного канадского чиновника.

«Россия не приглашена на эту встречу, позиция и премьер-министра, и Канады остаётся такой же, как в прошлом году, когда этот вопрос поднимался. Ответ был отрицательным», — заявил чиновник перед саммитом G7 во Франции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с премьером Канады Джастином Трюдо поблагодарил Оттаву за позицию относительно невозможности возвращения России в формат G8.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8. Французский лидер Эммануэль Макрон назвал такую перспективу уместной.