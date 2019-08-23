Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к G7

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против присоединения России к формату G7.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.

«Владимир Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию о невозможности возвращения России в «семёрку» без устранения причин, по которым Россия в своё время из неё была исключена», — говорится в сообщении.

Ранее представитель американской администрации заявил, что вопрос возвращения России в формат G8 может быть поднят на саммите G7 во Франции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения по возвращению России в формат G8, которые звучали в последние дни, делались в несерьёзной форме.