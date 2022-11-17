«Победа здравого смысла»: почему Запад потерпел неудачу в политизации саммита G20

Итоговая декларация саммита G20 стала победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, участникам удалось нейтрализовать «слепую агрессивность» коллективного Запада и выйти на компромисс. Между тем представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш отметила, что голос стран G7 уже не доминирует в «Большой двадцатке». Эксперты считают, что участникам G20 удалось не допустить узурпации повестки западными странами и акцентировать внимание лишь на их интересах. По мнению аналитиков, это свидетельствует о всё большей суверенизации мировых стран и укреплении многополярного мира.

Согласование итогового документа на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии стало победой здравого смысла. Такое мнение выразил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, речь идёт о пункте, касающемся событий на Украине.

«Это, скорее, победа здравого смысла… Удалось просто нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада и выйти на компромисс», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в Москве позитивно оценивают итоговый документ, так как он отражает ситуацию, в которой представлены разные точки зрения.

«Это было очень важно для нас», — подчеркнул Песков.

По его словам, такого результата удалось добиться благодаря работе российских дипломатов, принимающей стороны — Индонезии, Индии, которая станет следующим председателем в G20, и другим зарубежным партнёрам России. В противном случае саммит «двадцатки» впервые бы остался без заключительного документа, отметил Песков.

«Работа будет продолжаться в рамках «двадцатки». Все в ней заинтересованы. Этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может хотя бы, что называется, «подходить к снаряду» в плане решения самых важных и актуальных проблем», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что саммит стран G20 проходил с 15 по 16 ноября на индонезийском острове Бали. Российскую делегацию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит G20, Бали, Индонезия

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© Li Zhihua/China News Service

Достижение баланса

Шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш обратила внимание на то, что государства G7 в этот раз не смогли навязать свою повестку участникам саммита.

«Декларация этого года отличается тем, что голос «семёрки» уже не доминирует. Удалось вместе с коллегами по БРИКС и другими дружественными странами, которые не присоединились к западным санкциям, выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики», — рассказала представитель президента РФ в G20 в интервью РИА Новости.

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По её словам, большую роль в том, что саммиту удалось избежать излишней политизации, сыграла Индонезия. Организаторы форума оказывали последовательную поддержку России, взяв на себя переговоры со всеми недружественными РФ странами, на которых заявляли о недопустимости оскорбления участника «двадцатки», а также бойкотов и провокаций. С точки зрения Лукаш, это говорит о постепенном изменении мирового баланса сил.

В итоговую декларацию саммита вошли 52 пункта. При этом наибольшие дебаты шли вокруг третьего пункта, в котором говорится о ситуации на Украине, рассказал на пресс-конференции 17 ноября президент Индонезии Джоко Видодо.

«Обсуждение этого вопроса было очень напряжённым», — заметил он.

Ранее, 15 ноября, Сергей Лавров заявил журналистам, что западные страны пытались политизировать декларацию, протащив в неё формулировки, предполагавшие осуждение действий России от имени G20. Хотя в компетенцию «двадцатки» такие вопросы не входят.

«Настояли на том, что если уж так хочется эту тему затронуть… то давайте поступать по-честному и зафиксируем различия по этому вопросу... Чётко подтвердили, что у всех сторон имелись свои оценки, которые там (в декларации. — RT) были изложены… Считаем, этого вполне достаточно. Внедряться в данную тематику — не дело «группы двадцати», — заявил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Индонезии

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© Kay Nietfeld/picture alliance

Таким образом, в окончательном варианте документа было зафиксировано, что конфликт на Украине негативно воздействует на мировую экономику и «большинство членов (G20. — RT) строго осуждает» его. Вместе с тем в нём декларируется, что «были также высказаны другие точки зрения и различные оценки, касающиеся указанной ситуации и санкций». Помимо этого, страны пришли к консенсусу относительно того, что «группа двадцати» не является подходящим форумом для обсуждения вопросов безопасности.

«Изоляции не получилось»

Западу не удалось реализовать свой план по изоляции России на мировом уровне. В частности, об этом в интервью RT 16 ноября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Никакой изоляции мы здесь не чувствуем. Да, в выступлениях отдельных представителей западных стран звучала определённая тональность к ограничениям… Тем не менее в ключевых вопросах без Российской Федерации, естественно, ни один вопрос не обсуждался», — констатировал он.

РФ играет значительную роль в мировой экономике и без неё ни один из пунктов повестки решаться не может, пояснил глава Минфина.

В аналогичном ключе высказалась и посол России в Индонезии Людмила Воробьёва.

«Никакой изоляции не было. Были усилия ряда стран Запада в этом направлении, но эти усилия никто не поддержал, и они оказались тщетными. Изоляции не получилось», — сказала она в комментарии РИА Новости 16 ноября.

В свою очередь, сенатор Константин Долгов в беседе с RT отметил, что Западу не удалось превратить саммит в «антироссийский шабаш» ввиду принципиальной и спокойной позиции России, работы её делегации и поддержки РФ со стороны крупнейших мировых стран — Китая и Индии.

«Большинство мировых стран с пониманием относятся к действиям России и заинтересованы в ускорении процесса слома гегемонии Запада. Саммит подтвердил уверенное становление многополярного мира с формированием новых мощных полюсов влияния (незападная часть «двадцатки», БРИКС, ШОС, ЕАЭС), неподвластных прессингу Вашингтона и его натовских приспешников», — пояснил он.

Утрата влияния

Опрошенные RT эксперты отмечают, что тщетность попыток западных стран по консолидации мирового сообщества против России на G20 прежде всего связана с развитием суверенизации остальных участников «двадцатки».

«G20 — это, по сути, «семёрка» и 13 суверенных стран со своим мнением, которое они последовательно отстаивают. И эти государства не намерены разменивать саммит, повестка которого ориентирована на финансово-экономическую тематику, на политические дебаты по вопросам, не представляющим для них насущного интереса. Поэтому стремление стран G7 изменить формат форума и подмять эту площадку под себя потерпело сокрушительное фиаско», — рассказал в комментарии RT руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его мнению, ослабление позиций «семёрки» связано ещё и с тем, что страны, входящие в неё, всё больше игнорируют тот факт, что многополярность мира усиливается.

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Аналогичной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Западные страны утрачивают своё влияние на зарубежных партнёров, так как слишком агрессивно насаждают свои взгляды, подрывая тем самым доверие к себе. Их действия направлены на получение односторонних выгод, а не на равноправный диалог. Однако времена уже не те, когда Запад мог повсеместно диктовать свои условия. И другие государства дают понять ему это, укрепляя сотрудничество с Россией», — рассказал эксперт в интервью RT.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров в беседе с RT отметил, что мировое сообщество испытывает усталость от амбиций Запада и США, претендующих на роль гегемона, а также постоянного давления со стороны Вашингтона.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Индонезии Джоко Видодо на саммите G20

globallookpress.com

© Xinhua/Li Xueren

«Это привело к тому, что западники потеряли всякий авторитет в глазах остального мира. Никто не хочет жертвовать своими интересами в угоду западным идеалам, предпочитая укрепление своей экономики и государственности потере субъектности, как это произошло с Европой», — рассуждает Винокуров.

Константин Долгов, со своей стороны, подчёркивает, что страны G7 постепенно утрачивают свою монополию в мировой политике, экономике и финансах.