«Победа здравого смысла»: почему Запад потерпел неудачу в политизации саммита G20
- Gettyimages.ru
- © Christoph Soeder/picture alliance
Согласование итогового документа на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии стало победой здравого смысла. Такое мнение выразил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, речь идёт о пункте, касающемся событий на Украине.
«Это, скорее, победа здравого смысла… Удалось просто нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада и выйти на компромисс», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что в Москве позитивно оценивают итоговый документ, так как он отражает ситуацию, в которой представлены разные точки зрения.
«Это было очень важно для нас», — подчеркнул Песков.
По его словам, такого результата удалось добиться благодаря работе российских дипломатов, принимающей стороны — Индонезии, Индии, которая станет следующим председателем в G20, и другим зарубежным партнёрам России. В противном случае саммит «двадцатки» впервые бы остался без заключительного документа, отметил Песков.
«Работа будет продолжаться в рамках «двадцатки». Все в ней заинтересованы. Этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может хотя бы, что называется, «подходить к снаряду» в плане решения самых важных и актуальных проблем», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, что саммит стран G20 проходил с 15 по 16 ноября на индонезийском острове Бали. Российскую делегацию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
- Саммит G20, Бали, Индонезия
- Gettyimages.ru
- © Li Zhihua/China News Service
Достижение баланса
Шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш обратила внимание на то, что государства G7 в этот раз не смогли навязать свою повестку участникам саммита.
«Декларация этого года отличается тем, что голос «семёрки» уже не доминирует. Удалось вместе с коллегами по БРИКС и другими дружественными странами, которые не присоединились к западным санкциям, выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики», — рассказала представитель президента РФ в G20 в интервью РИА Новости.
По её словам, большую роль в том, что саммиту удалось избежать излишней политизации, сыграла Индонезия. Организаторы форума оказывали последовательную поддержку России, взяв на себя переговоры со всеми недружественными РФ странами, на которых заявляли о недопустимости оскорбления участника «двадцатки», а также бойкотов и провокаций. С точки зрения Лукаш, это говорит о постепенном изменении мирового баланса сил.
В итоговую декларацию саммита вошли 52 пункта. При этом наибольшие дебаты шли вокруг третьего пункта, в котором говорится о ситуации на Украине, рассказал на пресс-конференции 17 ноября президент Индонезии Джоко Видодо.
«Обсуждение этого вопроса было очень напряжённым», — заметил он.
Ранее, 15 ноября, Сергей Лавров заявил журналистам, что западные страны пытались политизировать декларацию, протащив в неё формулировки, предполагавшие осуждение действий России от имени G20. Хотя в компетенцию «двадцатки» такие вопросы не входят.
«Настояли на том, что если уж так хочется эту тему затронуть… то давайте поступать по-честному и зафиксируем различия по этому вопросу... Чётко подтвердили, что у всех сторон имелись свои оценки, которые там (в декларации. — RT) были изложены… Считаем, этого вполне достаточно. Внедряться в данную тематику — не дело «группы двадцати», — заявил министр.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Индонезии
- Gettyimages.ru
- © Kay Nietfeld/picture alliance
Таким образом, в окончательном варианте документа было зафиксировано, что конфликт на Украине негативно воздействует на мировую экономику и «большинство членов (G20. — RT) строго осуждает» его. Вместе с тем в нём декларируется, что «были также высказаны другие точки зрения и различные оценки, касающиеся указанной ситуации и санкций». Помимо этого, страны пришли к консенсусу относительно того, что «группа двадцати» не является подходящим форумом для обсуждения вопросов безопасности.
«Изоляции не получилось»
Западу не удалось реализовать свой план по изоляции России на мировом уровне. В частности, об этом в интервью RT 16 ноября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Никакой изоляции мы здесь не чувствуем. Да, в выступлениях отдельных представителей западных стран звучала определённая тональность к ограничениям… Тем не менее в ключевых вопросах без Российской Федерации, естественно, ни один вопрос не обсуждался», — констатировал он.
РФ играет значительную роль в мировой экономике и без неё ни один из пунктов повестки решаться не может, пояснил глава Минфина.
В аналогичном ключе высказалась и посол России в Индонезии Людмила Воробьёва.
«Никакой изоляции не было. Были усилия ряда стран Запада в этом направлении, но эти усилия никто не поддержал, и они оказались тщетными. Изоляции не получилось», — сказала она в комментарии РИА Новости 16 ноября.
В свою очередь, сенатор Константин Долгов в беседе с RT отметил, что Западу не удалось превратить саммит в «антироссийский шабаш» ввиду принципиальной и спокойной позиции России, работы её делегации и поддержки РФ со стороны крупнейших мировых стран — Китая и Индии.
«Большинство мировых стран с пониманием относятся к действиям России и заинтересованы в ускорении процесса слома гегемонии Запада. Саммит подтвердил уверенное становление многополярного мира с формированием новых мощных полюсов влияния (незападная часть «двадцатки», БРИКС, ШОС, ЕАЭС), неподвластных прессингу Вашингтона и его натовских приспешников», — пояснил он.
Утрата влияния
Опрошенные RT эксперты отмечают, что тщетность попыток западных стран по консолидации мирового сообщества против России на G20 прежде всего связана с развитием суверенизации остальных участников «двадцатки».
«G20 — это, по сути, «семёрка» и 13 суверенных стран со своим мнением, которое они последовательно отстаивают. И эти государства не намерены разменивать саммит, повестка которого ориентирована на финансово-экономическую тематику, на политические дебаты по вопросам, не представляющим для них насущного интереса. Поэтому стремление стран G7 изменить формат форума и подмять эту площадку под себя потерпело сокрушительное фиаско», — рассказал в комментарии RT руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По его мнению, ослабление позиций «семёрки» связано ещё и с тем, что страны, входящие в неё, всё больше игнорируют тот факт, что многополярность мира усиливается.
Аналогичной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Западные страны утрачивают своё влияние на зарубежных партнёров, так как слишком агрессивно насаждают свои взгляды, подрывая тем самым доверие к себе. Их действия направлены на получение односторонних выгод, а не на равноправный диалог. Однако времена уже не те, когда Запад мог повсеместно диктовать свои условия. И другие государства дают понять ему это, укрепляя сотрудничество с Россией», — рассказал эксперт в интервью RT.
В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров в беседе с RT отметил, что мировое сообщество испытывает усталость от амбиций Запада и США, претендующих на роль гегемона, а также постоянного давления со стороны Вашингтона.
- Глава КНР Си Цзиньпин и президент Индонезии Джоко Видодо на саммите G20
- globallookpress.com
- © Xinhua/Li Xueren
«Это привело к тому, что западники потеряли всякий авторитет в глазах остального мира. Никто не хочет жертвовать своими интересами в угоду западным идеалам, предпочитая укрепление своей экономики и государственности потере субъектности, как это произошло с Европой», — рассуждает Винокуров.
Константин Долгов, со своей стороны, подчёркивает, что страны G7 постепенно утрачивают свою монополию в мировой политике, экономике и финансах.
«С активным участием России формируется новая постзападная многополярная архитектура мира. Ведь большинство стран рассматривают отношения с РФ как отвечающие их национальным интересам. Отсюда провал попыток Запада изолировать Россию, отодвинуть её на мировые задворки. При этом сами западные структуры всё больше маргинализируются», — резюмировал сенатор.