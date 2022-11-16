Председательство в G20 передано от Индонезии Индии

В рамках саммита G20 на Бали прошла торжественная передача председательства в «Большой двадцатке» от Индонезии Индии.

Как передаёт ТАСС, во время церемонии премьер-министр Индии Нарендра Моди получил из рук президента Индонезии Джоко Видодо символический молоток.

«Это предмет гордости для каждого индийца, поскольку Индия берёт на себя председательство в G20. Мы организуем встречи G20 в разных штатах и городах Индии. Вместе мы сделаем G20 катализатором глобальных изменений», — заявил Моди.

Премьер-министр подчеркнул, что председательство Индии в G20 будет «решительным и ориентированным на действия».

Ранее Видодо сообщил о готовности Индонезии принять Олимпийские игры в 2036 году.