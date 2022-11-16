Президент Индонезии заявил о готовности страны провести Олимпиаду в 2036 году

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна готова провести Олимпийские игры в 2036 году.

«Я официально заявляю, что Индонезия готова принять Олимпийские игры 2036 года в Нусантаре», — приводит слова президента Индонезии Detik.com.

В 2019 году Видодо объявил о планируемом переносе столицы Индонезии из Джакарты в Нусантару. Власти Индонезии сочли это необходимым из-за перегруженности Джакарты. Проект оценивается более чем в $32 млрд.

Следующая Олимпиада пройдёт в 2024 году в Париже.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны.