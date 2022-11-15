Бах: необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности».

«Олимпиада способна объединить весь мир, только если атлеты со всего мира буду в ней участвовать. Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие», — заявил Бах на саммите G20.

Саммит проходит на индонезийском острове Бали 15—16 ноября.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что талисманами ОИ-2024 в Париже станут фригийские колпаки.