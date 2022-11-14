Талисманами ОИ-2024 в Париже станут фригийские колпаки

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже представил официальный талисман соревнований.

Талисманом Игр-2024 стали герои в виде красных фригийских колпаков, которые являются символом Республиканской Франции и Великой французской революции 1789 года, сообщается в аккаунте оргкомитета Олимпиады в Twitter.

Отмечается, что талисманы получили имена — Фриги. Олимпийский колпак обут в кроссовки, а у Фрига для Паралимпиады вместо одной ноги — протез для бега.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее глава Международного союза современного пятиборья Клаус Шорман выразил надежду, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.