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Глава UIPM выразил надежду, что российские пятиборцы смогут принять участие в ОИ-2024

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Глава Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорман надеется, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Независимо от уровня денег и доступа к объектам в каждой стране, мы должны помогать друг другу. Мы должны действовать за всех, и я не забываю наших спортсменов в Белоруссии и России — они принадлежат нашему Союзу, и будем надеяться, что всем спортсменам нашего Союза удастся найти дипломатический путь для участия в соревнованиях и подготовке к следующим Олимпийским играм в Париже в 2024 году», — цитирует Шормана пресс-служба союза.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

2 ноября Совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) одобрил недопуск россиян к турнирам.

Ранее чемпионка мира по волейболу Наталия Гончарова сообщила, что не надеется выступить на ОИ-2024.

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