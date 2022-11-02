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Ассоциация летних олимпийских международных федераций одобрила недопуск россиян к турнирам

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Совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) принял решение поддержать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.
Ассоциация летних олимпийских международных федераций одобрила недопуск россиян к турнирам
  • РИА Новости

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на социальные сети организации, спортивные федерации сталкиваются с трудностями при выполнении этих рекомендаций.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Как сообщалось ранее, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что мужская и женская сборные России по волейболу выступят на Олимпиаде в 2024 году.

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