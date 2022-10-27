Поздняков выразил надежду на участие российской волейбольной сборной на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что мужская и женская сборные России по волейболу выступят на Олимпиаде в 2024 году.

«Надежда на участие российских волейболистов в Олимпиаде есть, конечно», — цитирует Позднякова ТАСС.

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Напомним, что глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала недопуск россиян до квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.