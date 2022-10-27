Гамова надеется, что у российских волейболистов будет возможность отобраться на ОИ-2024

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала недопуск россиян до квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Это было ожидаемо. Но я буду с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, потому что Олимпийские игры будут не через месяц и не через полгода — они будут в 2024 году», — цитирует Гамову «Газета.Ru».

По её словам, за это время у сборной России по волейболу может появиться возможность отобраться на Олимпийские игры.

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Напомним, что глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее чемпион Европы по волейболу Дмитрий Фомин прокомментировал недопуск россиян до квалификационного турнира ОИ-2024.