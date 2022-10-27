Фомин: обидно пропустить чемпионат мира, а потом получить недопуск к отбору на ОИ-2024

Чемпион Европы по волейболу Дмитрий Фомин прокомментировал недопуск россиян до квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«В лучшее нужно верить. Конечно, я верю, что всё переменится и мы сыграем эту квалификацию. Потому что обидно пропустить чемпионат мира, а потом ещё и получить недопуск к олимпийской квалификации», — цитирует Фомина «Газета.Ru».

По его словам, сборная России по волейболу — одна из сильнейших команд в мире. При этом Фомин отметил, что от отстранения страдают абсолютно все.

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Напомним, что глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее двукратная чемпионка Европы по волейболу Ирина Королёва прокомментировала недопуск россиян до квалификационного турнира ОИ-2024.