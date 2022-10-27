Королёва — о недопуске волейболистов до ОИ: пропускаем главный старт четырёхлетия

Двукратная чемпионка Европы по волейболу Ирина Королёва прокомментировала недопуск россиян до квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Я очень расстроилась. Пропускаем главное событие четырёхлетия, главный спортивный старт по причинам, мало зависящим от спорта», — цитирует Королёву «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что российские волейболистки очень хотят улучшить результаты прошлых Олимпиад.

«Посоревноваться с сильнейшими сборными и проявить себя. Очень печально, что так произошло», — заключила Королёва.

В Международном олимпийском комитете (МОК) 27 октября сообщили, что женская и мужская сборные России по волейболу не вошли в список участников квалификации на Игры-2024.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

На счету женской сборной России две серебряные олимпийские медали (2000, 2004).

Ранее сообщалось, что российские волейболисты сохраняют высокие шансы на участие в Играх-2024.