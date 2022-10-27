ВФВ: российские волейболисты сохраняют высокие шансы на участие в Играх-2024

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассказали о шансах россиян принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Мы всё ещё можем попасть на Олимпийские игры по рейтингу, и шансы на это достаточно высокие. Нас ограничивает невозможность играть в международных соревнованиях. Но мы до последнего будем рассчитывать на возможность выступить на Олимпийских играх», — цитирует представителя ВФВ ТАСС.

В Международном олимпийском комитете (МОК) 27 октября сообщили, что женская и мужская сборные России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Геннадий Шипулин заявил, что недопуск сборных России по волейболу к квалификации ОИ можно оспаривать.