ВФВ: российские волейболисты сохраняют высокие шансы на участие в Играх-2024
- Gettyimages.ru
- © Matt_Brown
«Мы всё ещё можем попасть на Олимпийские игры по рейтингу, и шансы на это достаточно высокие. Нас ограничивает невозможность играть в международных соревнованиях. Но мы до последнего будем рассчитывать на возможность выступить на Олимпийских играх», — цитирует представителя ВФВ ТАСС.
В Международном олимпийском комитете (МОК) 27 октября сообщили, что женская и мужская сборные России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.
Игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Геннадий Шипулин заявил, что недопуск сборных России по волейболу к квалификации ОИ можно оспаривать.