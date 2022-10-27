Узнать больше

ВФВ: российские волейболисты сохраняют высокие шансы на участие в Играх-2024

Короткая ссылка
Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассказали о шансах россиян принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
ВФВ: российские волейболисты сохраняют высокие шансы на участие в Играх-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Matt_Brown

«Мы всё ещё можем попасть на Олимпийские игры по рейтингу, и шансы на это достаточно высокие. Нас ограничивает невозможность играть в международных соревнованиях. Но мы до последнего будем рассчитывать на возможность выступить на Олимпийских играх», — цитирует представителя ВФВ ТАСС.

В Международном олимпийском комитете (МОК) 27 октября сообщили, что женская и мужская сборные России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Геннадий Шипулин заявил, что недопуск сборных России по волейболу к квалификации ОИ можно оспаривать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить