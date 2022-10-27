Сборные России по волейболу не сыграют в олимпийской квалификации
- РИА Новости
Женская и мужская команды России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает пресс-служба МОК.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу.