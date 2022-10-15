Узнать больше

Женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу

Короткая ссылка
Сборная Сербии второй раз подряд завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу среди женских команд.
Женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу
  • Gettyimages.ru
  • © Rene Nijhuis/Orange Pictures/BSR Agency

Балканская команда в финальном матче нанесла поражение сборной Бразилии со счётом 3:0.

Сборная Сербии также является чемпионом мира 2018 года.

Бронзовые медали выиграла Италия, которая переиграла США — 3:0.

Турнир проходил в Нидерландах и Польше с участием 24 сборных.

Ранее волейболист «Зенита» Егор Клюка поделился эмоциями от сбора национальной команды России и товарищеских игр с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить