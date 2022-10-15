Женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу

Сборная Сербии второй раз подряд завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу среди женских команд.

Балканская команда в финальном матче нанесла поражение сборной Бразилии со счётом 3:0.

Сборная Сербии также является чемпионом мира 2018 года.

Бронзовые медали выиграла Италия, которая переиграла США — 3:0.

Турнир проходил в Нидерландах и Польше с участием 24 сборных.

Ранее волейболист «Зенита» Егор Клюка поделился эмоциями от сбора национальной команды России и товарищеских игр с Белоруссией.