Женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу
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Балканская команда в финальном матче нанесла поражение сборной Бразилии со счётом 3:0.
Сборная Сербии также является чемпионом мира 2018 года.
Бронзовые медали выиграла Италия, которая переиграла США — 3:0.
Турнир проходил в Нидерландах и Польше с участием 24 сборных.
Ранее волейболист «Зенита» Егор Клюка поделился эмоциями от сбора национальной команды России и товарищеских игр с Белоруссией.