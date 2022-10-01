Клюка рассказал о первой игре за сборную России после отстранения от международных турниров

Волейболист «Зенита» Егор Клюка поделился эмоциями от сбора национальной команды России и товарищескими играми с Белоруссией.

«Всё прекрасно. Мне нравится играть в сборной в любых обстоятельствах. Это доставило бурю эмоций, особенно с такой поддержкой болельщиков. Вдвойне приятно видеть знакомые лица и играть против них», — цитируют Клюку «Известия».

По его словам, игра с Белоруссией принесла положительные эмоции. При этом Клюка отметил, что занят исключительно работой и тренировками.

Клюка является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года. Кроме того, в составе сборной России ему удалось выиграть Чемпионат Европы и дважды победить в Лиге Наций.

Ранее Клюка рассказал, что не планирует в ближайшее время переходить в команду из Европы.