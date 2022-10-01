Волейболист Клюка заявил, что пока не собирается переходить в европейский клуб

Волейболист «Зенита» Егор Клюка рассказал, что не планирует в ближайшее время переходить в команду из Европы.

«У меня действующий контракт с «Зенитом», поэтому вопрос сейчас неактуален. Возможен ли отъезд в будущем? Непонятно, что будет дальше. Я живу текущим моментом», — цитирует Клюку газета «Известия».

По его словам, когда наступит время принимать решение, тогда и будет сделан выбор. При этом Клюка отметил, что заранее рассуждать о переходе в европейский клуб не хочется.

Клюка является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года. Кроме того, в составе сборной России ему удалось выиграть чемпионат Европы и дважды победить в Лиге Наций.

Ранее сообщалось, что американский волейболист Мика Кристенсон останется в «Зените» после заявления посольства США.