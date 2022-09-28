Американский волейболист Кристенсон останется в «Зените» после заявления посольства США

Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов прокомментировал новость о том, что посольство США выступило с рекомендацией для американцев покинуть территорию России.

«Кристенсон совершенно спокойно отнёсся к этой информации, без нервов, без чемоданного настроения. Он не планирует уезжать из России, он остаётся», — цитирует Брызгалова «Матч ТВ».

Директор «Зенита» подчеркнул, что Кристенсон понимает, что он находится под защитой клуба.

Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее КХЛ отреагировала на рекомендации посольства США соотечественникам покинуть Россию.