военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

КХЛ отреагировала на рекомендации посольства США к хоккеистам покинуть Россию

Короткая ссылка
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали заявление посольства США с рекомендацией для американцев покинуть территорию России.
КХЛ отреагировала на рекомендации посольства США к хоккеистам покинуть Россию
  • РИА Новости

«Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным, то это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила регламента о компенсации в связи с расторжением контракта», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Уточняется, что информация, опубликованная посольством США, касается людей, имеющих гражданство Российской Федерации. 14 хоккеистов, выступающих в КХЛ, таким гражданством не обладают, ещё один — Шейн Принс — имеет гражданство США и Белоруссии.

Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить