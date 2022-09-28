КХЛ отреагировала на рекомендации посольства США к хоккеистам покинуть Россию
- РИА Новости
«Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным, то это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила регламента о компенсации в связи с расторжением контракта», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Уточняется, что информация, опубликованная посольством США, касается людей, имеющих гражданство Российской Федерации. 14 хоккеистов, выступающих в КХЛ, таким гражданством не обладают, ещё один — Шейн Принс — имеет гражданство США и Белоруссии.
Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.
21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.