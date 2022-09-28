«Матч ТВ»: фигуристы Алиев и Игнатов получили повестки из военкомата

Российский фигуристы Макар Игнатов и Дмитрий Алиев получили повестки из военкомата.

Два действующих российских фигуриста Алиев и Игнатов получили повестки в военкомат, сообщает «Матч ТВ».

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата.