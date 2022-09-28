Бывший футболист сборной России Билялетдинов получил повестку
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«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Закон всё-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или её прислали рано. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо», — приводит слова Рината Билялетдинова, отца экс-футболиста, РИА Новости.
21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
37-летний футболист выступал за «Ломомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин». Хавбек провёл 386 матчей в карьере во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 53 результативные передачи.
Ранее 48-летний бывший игрок сборной России получил повестку в военкомат.