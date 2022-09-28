Бывший футболист сборной России Билялетдинов получил повестку

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Закон всё-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или её прислали рано. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо», — приводит слова Рината Билялетдинова, отца экс-футболиста, РИА Новости.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

37-летний футболист выступал за «Ломомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин». Хавбек провёл 386 матчей в карьере во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 53 результативные передачи.

Ранее 48-летний бывший игрок сборной России получил повестку в военкомат.