48-летний бывший игрок сборной России получил повестку в военкомат

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Сергей Гришин рассказал, что получил повестку в военкомат после объявления в стране частичной мобилизации.

«Если говорить серьёзно, то да, повестка пришла. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат?» — цитируют Гришина «Известия».

48-летний футболист выступал за «Динамо» с 1996 по 2000 год.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее Владимир Минеев рассказал, как его мама отреагировала на повестку из военкомата.