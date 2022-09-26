Минеев рассказал, как его мама отреагировала на повестку из военкомата

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал о реакции матери на повестку, которую он получил из военкомата.

«Боевого опыта у меня не было, но повестку я всё равно получил. Мама плакала. Но слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Я никуда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

Ранее он заявил, что подпадает под первую категорию, так как он десантник, который проходил срочную службу, а затем служил по контракту.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.