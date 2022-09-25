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Чемпион AMC Fight Nights Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата

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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.
Чемпион AMC Fight Nights Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата
  • Gettyimages.ru

«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Он также заявил, что попадает под первую категорию, так как он десантник, который проходил срочную службу, а затем служил по контракту.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

Ранее экс-нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал свою вину в даче взятки для уклонения от воинской обязанности.

 

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