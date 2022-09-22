Бывший игрок «Салавата» Лукин признался в суде, что купил военный билет

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал свою вину в даче взятки для уклонения от воинской обязанности.

Защита Лукина надеется на мягкое наказание, так как спортсмен добровольно пришёл в правоохранительные органы и признал свою вину, сообщает ТАСС. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Напомним, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвинялись в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее суд в Уфе вынес приговор хоккеисту СКА Михаилу Воробьёву по делу о даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.