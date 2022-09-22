Бывший игрок «Салавата» Лукин признался в суде, что купил военный билет
- РИА Новости
Защита Лукина надеется на мягкое наказание, так как спортсмен добровольно пришёл в правоохранительные органы и признал свою вину, сообщает ТАСС. Следующее заседание назначено на 28 сентября.
Напомним, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвинялись в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.
Ранее суд в Уфе вынес приговор хоккеисту СКА Михаилу Воробьёву по делу о даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.