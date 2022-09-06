Суд вынес приговор Воробьёву по делу о взятке ради уклонения от армии

Суд в Уфе вынес приговор хоккеисту СКА Михаилу Воробьёву по делу о даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.

По информации РИА Новости, суд приговорил хоккеиста к штрафу в 2 млн рублей.

Ранее на судебном заседании Воробьёв признал свою вину и заявил о готовности служить в армии.

Напомним, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвинялись в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд приговорил хоккеиста Сулейманова к пяти годам условно за дачу взятки за военный билет.