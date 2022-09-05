Суд приговорил хоккеиста Сулейманова к пяти годам условно за дачу взятки за военный билет

Суд в Уфе приговорил хоккеиста «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии.

«Приговор устраивает, обжаловать ничего не буду», — заявил хоккеист после вынесения вердикта.

Напомним, что Сулейманов обвинялся в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмен передавал деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее хоккеист Сулейманов заявил, что заплатил за военный билет, но так его и не получил.