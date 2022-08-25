Хоккеист Сулейманов заявил, что заплатил за военный билет, но так его и не получил

Хоккеист «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов, обвиняемый в подкупе сотрудника военкомата с целью уклонения от службы в армии, рассказал о покупке военного билета.

Хоккеист признался, что отправил за военный билет деньги, но так его и не получил, сообщает РИА Новости.

Напомним, что хоккеисты Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвиняются в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о поддержке Воробьёва после инцидента с военным билетом.