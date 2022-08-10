Роман Ротенберг рассказал о поддержке Воробьёва после инцидента с военным билетом

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о ситуации с нападающим Михаилом Воробьёвым.

«Это вышло в Telegram-канале, а это не официальный источник. Суда не было даже. Своих мы не бросаем, поддерживаем нашего бойца и вместе с юристами будем работать. В моём понимании он ничего такого не сделал», — цитирует Ротенберга Sport24.

СМИ сообщают, что Воробьёв признал вину в даче взятки за военный билет. Отмечается, что хоккеисту грозит 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьёва будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьёв — за «Адмирал» и СКА соответственно.

Ранее сообщалось, что Воробьёв признался в том, что дал взятку за приобретение военного билета.