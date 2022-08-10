Источник: хоккеист СКА Воробьёв признал вину в даче взятки за военный билет

Нападающий СКА Михаил Воробьёв признался в том, что дал взятку за приобретение военного билета.

По информации Telegram-канала «Мутко против», хоккеисту грозит 12 лет лишения свободы. Отмечается, что благодаря содействию следствию он может быть освобождён от уголовной ответственности.

Суд в Уфе отложил заседания по обвиняемым в даче взятки трём хоккеистам.

Ранее сообщалось, что Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьёва будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьёв — за «Адмирал» и СКА соответственно.

Напомним, что хоккеисты обвиняются в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее Григорий Панин высказался в поддержку Ивана Федотова, который отправлен в Северодвинск для прохождения срочной военной службы.