Капитан «Салавата» Панин поддержал Федотова

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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался в поддержку голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, который отправлен в Северодвинск для прохождения срочной военной службы.
Капитан «Салавата» Панин поддержал Федотова
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Классно жить по принципу «слава богу, не со мной». Мы все спрятались в свои домики со своими проблемками: не слышал, не видел, главное — не со мной. Федотов за два года из просто подающего надежды стал главным вратарём на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста — НХЛ», — написал Панин в своих социальных сетях.

Он также заявил, что профсоюз и спортсмены должны помочь Федотову продолжить карьеру. По его словам, такие ситуации не имеют ничего общего со спортом.

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».

Ранее стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.

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