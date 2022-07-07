«Матч ТВ»: Иван Федотов 6 августа примет присягу

Стали известны новые подробности о военной службе голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова в Северодвинске.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен 6 августа примет присягу, а до этого будет оставаться в учебной части.

Кроме того, после полугода прохождения службы Федотова распределят на корабль или подводную лодку.

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».

Ранее сообщалось, что Федотов переведён из больницы в обычную роту учебной части Северодвинска.